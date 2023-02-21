日本気象協会 biz tenki
加工食品缶詰・瓶詰・レトルト食品「ボンカレー」価値発信の年...

「ボンカレー」価値発信の年　じゃがいもの芽取りはすべて手作業　じっくり炒めたあめ色の玉ねぎ　辛さごとに異なるレシピ設計など

缶詰・瓶詰・レトルト食品freeonline
じゃがいもの芽取りが手作業で入念に行われている様子
じゃがいもの芽取りが手作業で入念に行われている様子

　大塚食品は「ボンカレー」が今年2月12日に発売55周年を迎えたことを機に「ボンカレー」の知られているようで意外と知られていない基本的な価値をブランドサイトなどを通じて発信している。 　その最たるもの…

新規会員登録（無料）はこちら

関連記事

インタビュー特集