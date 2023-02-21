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小売ＣＶＳローソン価格据え置きで「肉...

ローソン価格据え置きで「肉厚チーズバーガー」の重量を約47％増やした「盛りすぎ！肉厚チーズバーガー」21日から発売

ＣＶＳ耳より情報freeonline
「盛りすぎ！肉厚チーズバーガー」（左）と「肉厚チーズバーガー」
「盛りすぎ！肉厚チーズバーガー」（左）と「肉厚チーズバーガー」

　ローソンは21日、価格据え置きで定番品「肉厚チーズバーガー」のハンバーグパティの重量を約47％増やした「盛りすぎ！肉厚チーズバーガー」を新発売した。 　計12品の定番品を対象に価格据え置きで重量を約…

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