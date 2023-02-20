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これまでにない麦焼酎「CHILL GREEN」 ボタニカル系で新風 濵田酒造

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麦焼酎「CHILL GREEN」（濵田酒造）
麦焼酎「CHILL GREEN」（濵田酒造）

本格芋焼酎「だいやめ」で香り系焼酎のブームを巻き起こした濵田酒造（鹿児島県いちき串木野市）。次なる一手は、新感覚のボタニカル系麦焼酎だ。厳しい環境が続く焼酎市場に再び旋風を呼ぶか――。 「創業150周…

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