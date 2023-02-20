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カンロ 4輪駆動体制構築へ 22年は過去最高収益

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「ピュレグミ×マロッシュレモン」（カンロ）
「ピュレグミ×マロッシュレモン」（カンロ）

1月にカンロの代表取締役社長CEOに昇任した村田哲也氏が7日、23年事業方針を発表した。村田社長は「前社長三須からの改革路線は継続しつつ先行き不透明な事業環境に負けない企業体質を確立し、持続的成長を実…

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