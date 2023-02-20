スタバ「フラペチーノ」で繰り返し使えるグラス全国展開

新しくなった店内グラス。ショート・トール用（左）とグランデ・ベンティ用の2種類を用意
新しくなった店内グラス。ショート・トール用（左）とグランデ・ベンティ用の2種類を用意

　スターバックスコーヒージャパンは20日、「フラペチーノ」などのアイスドリンクで店内利用時に繰り返し使えるグラスの導入を3月末から全国約1500店舗で開始することを明らかにした。 　店内での快適な飲用…

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