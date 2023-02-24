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最大粒子径96.5㎜まで移送可　「液体入り固形物」の自動搬送実現　グラコ

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最大粒子径96.5㎜まで移送可　「液体入り固形物」の自動搬送実現　グラコ

グラコ（TEL045-593-7300）の創始は1926年、米国ミネソタ州ミネアポリスにおいてグレイ兄弟が「自動車用グリースガン」を発明し、グレイ社（後にグラコに社名変更）を設立。このガンに使用するポ…

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