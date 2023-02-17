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子育て世帯の食の課題解決へ2つの新規事業 新設子会社で実証 ハウス食品グループ本社

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子育て世帯の食の課題解決へ2つの新規事業 新設子会社で実証 ハウス食品グループ本社

ハウス食品グループ本社はグループ内の新規事業創出プログラムから生まれた2つの新規事業を開始する。2事業は冷凍幼児食のEC事業と保育園設置の自動販売機による惣菜販売事業。子会社として新たに設立した「パッ…

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