尾家産業 「やさいバス」とコラボ　こだわりの地場野菜を提案

尾家産業は「やさいバス」との取り組みで、地域の生産者が育てたこだわりの新鮮野菜を外食店に届けるサービスを一部エリアで開始する。先月、東京都内で開かれた春季提案会で「尾家ラボ×やさいバス」の取り組みを披…