日本気象協会 biz tenki
業務用尾家産業 「やさいバス」と...

尾家産業 「やさいバス」とコラボ　こだわりの地場野菜を提案

業務用freeonline
春季提案会で披露された「尾家ラボ×やさいバス」（尾家産業）
春季提案会で披露された「尾家ラボ×やさいバス」（尾家産業）

尾家産業は「やさいバス」との取り組みで、地域の生産者が育てたこだわりの新鮮野菜を外食店に届けるサービスを一部エリアで開始する。先月、東京都内で開かれた春季提案会で「尾家ラボ×やさいバス」の取り組みを披…

新規会員登録（無料）はこちら

関連記事

インタビュー特集