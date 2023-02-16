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小売ＣＶＳローソン価格据え置きで「て...

ローソン価格据え置きで「てりやきハンバーガー」の重量を約47％増やした「盛りすぎ！てりやきハンバーガー」14日から発売

ＣＶＳ耳より情報freeonline
「盛りすぎ！てりやきハンバーガー」
「盛りすぎ！てりやきハンバーガー」

　ローソンは14日、価格据え置きで定番品「てりやきハンバーガー」の重量を約47％増やした「盛りすぎ！てりやきハンバーガー」を新発売した。 　「盛りすぎ！てりやきハンバーガー」は具体的には「てりやきハン…

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