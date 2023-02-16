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小売ＣＶＳローソン価格据え置きで「炒...

ローソン価格据え置きで「炒飯＆焼そば」の重量を約47％増やした「盛りすぎ！炒飯＆焼そば」14日から発売

ＣＶＳ耳より情報freeonline
「盛りすぎ！炒飯＆焼そば」（下）と「炒飯＆焼そば」
「盛りすぎ！炒飯＆焼そば」（下）と「炒飯＆焼そば」

　ローソンは14日、価格据え置きで定番品「炒飯＆焼そば」の重量を約47％増やした「盛りすぎ！炒飯＆焼そば」を新発売した。 　「盛りすぎ！炒飯＆焼そば」は具体的には「炒飯＆焼そば」と比較して、炒飯、焼そ…

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