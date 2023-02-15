日本気象協会 biz tenki
食肉食肉加工品丸大食品　ウインナー特級3...

丸大食品　ウインナー特級3品新投入　調理品はアジアン拡充

食肉加工品freeonline
特級あらびきウインナーシリーズ
特級あらびきウインナーシリーズ

丸大食品は23年春の新商品で、あらびきウインナーの新ブランドに特級グレードのシリーズを3品投入するほか、主力の燻製屋は初の限定商品で、幅を広げる。また、調理加工品は強みの韓国、中華、アジアンメニューを…

新規会員登録（無料）はこちら

関連記事

インタビュー特集