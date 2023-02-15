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持続可能な物流実現へ有効活用と認知向上を推進 日本パレット協会

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加納尚美会長（日本パレット協会（JPA））
加納尚美会長（日本パレット協会（JPA））

日本パレット協会（JPA）は2023年、持続可能な物流の実現に向け、国内外の関係先と連携し、パレットの有効活用と社会的認知向上を推進していく。 1月31日開催の理事会後に会見した加納尚美会長（日本パレ…

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