大豆たん白値上げ 日清オイリオG

日清オイリオグループは4月1日納入分から、業務用大豆たん白・大豆粉製品の価格改定を実施する。改定額（㎏当たり上げ幅）は▽粒状大豆たん白25円以上▽粉末状大豆たん白製品50円以上▽大豆粉製品25円以上。…