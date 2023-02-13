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小売ＣＶＳローソン価格据え置きで「チ...

ローソン価格据え置きで「チーズバーガー」の重量を約47％増やした「盛りすぎ！チーズバーガー」14日から発売

ＣＶＳ耳より情報freeonline
　「盛りすぎ！チーズバーガー」（左）と「チーズバーガー」
　「盛りすぎ！チーズバーガー」（左）と「チーズバーガー」

　ローソンは14日、価格据え置きで定番品「チーズバーガー」のハンバーグパティの重量を約47％増やした「盛りすぎ！チーズバーガー」を新発売する。 　計12品の定番品を対象に価格据え置きで重量を約47％増…

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