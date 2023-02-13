日本気象協会 biz tenki
小売ＣＶＳローソン価格据え置きで「プ...

ローソン価格据え置きで「プレミアムロールケーキ」の重量を約47％増やした「盛りすぎ！プレミアムロールケーキ」13日から発売

ＣＶＳ耳より情報freeonline
「盛りすぎ！プレミアムロールケーキ」
「盛りすぎ！プレミアムロールケーキ」

　ローソンは13日、価格据え置きで定番品「プレミアムロールケーキ」の総重量を約47％増やした「盛りすぎ！プレミアムロールケーキ」を新発売した。 　計12品の定番品を対象に価格据え置きで重量を約47％増…

新規会員登録（無料）はこちら

関連記事

インタビュー特集