プリマハム「賢く消費」に照準　サラチキ刷新、大豆ミートも拡充

プリマハムは、春夏商品政策のテーマに「楽しく消費、賢く消費」を掲げる。 「当社も4月に実施する食品値上げは、まだまだ続く。生活防衛意識が強まるなか、無駄なものは買わず賢く選択する傾向が強まるだろう」（…