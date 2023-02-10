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プリマハム「賢く消費」に照準　サラチキ刷新、大豆ミートも拡充

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「トライベジ　大豆のお肉で作ったナゲット」(プリマハム)
「トライベジ　大豆のお肉で作ったナゲット」(プリマハム)

プリマハムは、春夏商品政策のテーマに「楽しく消費、賢く消費」を掲げる。 「当社も4月に実施する食品値上げは、まだまだ続く。生活防衛意識が強まるなか、無駄なものは買わず賢く選択する傾向が強まるだろう」（…

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