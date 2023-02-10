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逆光線（コラム）食生活に時間栄養学を

食生活に時間栄養学を

逆光線（コラム）freeonline
食生活に時間栄養学を

時間栄養学というものがある。いつ何を食べるかが重要で、これは体内時計の影響といわれる。体内時計には主（マスター）時計と末梢時計があり、主時計は睡眠や覚醒・体温などのリズムを作り、朝の光を浴びることで時…

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