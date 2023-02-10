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加工食品乳製品・アイスクリーム「ピノ」など146品値上げ...

「ピノ」など146品値上げへ 3月から森永乳業

乳製品・アイスクリームfreeonline
「ピノ」（森永乳業）
「ピノ」（森永乳業）

森永乳業は、3月1日出荷分から飲料と家庭用アイスの33品、4月1日出荷分から牛乳類やヨーグルト、家庭用チーズなど113品の価格改定（容量変更含む）を実施する。 飼料価格の高騰など生乳生産経費の上昇を受…

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