サッポロビール ワイン＆スピリッツ「プレミアム」「リーズナブル」両軸で顧客接点強化へ

サッポロビールのワイン＆スピリッツ事業では今年、「プレミアム」と「リーズナブル」の2つの価値セグメントで、新たな発想による顧客接点づくりに取り組む。消費の二極化が鮮明化するなか、両面から顧客満足を実現…