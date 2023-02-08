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サッポロビール ワイン＆スピリッツ「プレミアム」「リーズナブル」両軸で顧客接点強化へ

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柿内望氏㊧と佐藤康氏（サッポロビール）
柿内望氏㊧と佐藤康氏（サッポロビール）

サッポロビールのワイン＆スピリッツ事業では今年、「プレミアム」と「リーズナブル」の2つの価値セグメントで、新たな発想による顧客接点づくりに取り組む。消費の二極化が鮮明化するなか、両面から顧客満足を実現…

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