変化するニーズへ対応

業界は今年も新商品・リニューアル投入の季節を迎えつつある。ただ2月、3月、さらに4月、5月と多くの商品で価格改定、値上げが予定されている。この春夏も新価格の浸透と定着、需要喚起が焦点にならざるを得ない…