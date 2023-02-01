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ソース消費量 関東の1.5倍の関西 昨年市場は全国下回る 値上げで正念場

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ソース消費量 関東の1.5倍の関西 昨年市場は全国下回る 値上げで正念場

ソース消費量が関東の約1.5倍の関西地区。22年の年間ソース販売金額は21年比93.2％と、全国の97％を下回っている（RDSPOSデータ）。 関西地区は、お好み焼き、たこ焼きをはじめ、粉モノや串カツ…

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