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マルハニチロ 伊藤代表取締役会長が辞任

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マルハニチロ 伊藤代表取締役会長が辞任

マルハニチロは、1月31日付で伊藤滋代表取締役会長が辞任する人事を発表した。健康上の理由としている。 なお、2月1日から3月31日まで顧問に就任する。…

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