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日本の伝統食を学ぶ 家庭科副読本を制作 やまう・新進 福神漬メーカー2社がタッグ

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共同制作した副教材（『日本の伝統的な食について』やまう／新進）
共同制作した副教材（『日本の伝統的な食について』やまう／新進）

刻み漬大手のやまうと新進は昨年度に引き続き、小学校5・6年生向けの家庭科用副教材として「日本の伝統的な食について」という冊子を共同制作・配布した。 将来の日本の食文化の担い手である子どもやその親に漬物…

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