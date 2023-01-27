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ローソンからゴディバ監修の新作4品 「ショコラテリーヌ」「ショコラサンド」「ショコラクイニーアマン」「ショコラメロンパン」

ＣＶＳ耳より情報freeonline
「Uchi Café×GODIVA」シリーズの「ショコラテリーヌ」
「Uchi Café×GODIVA」シリーズの「ショコラテリーヌ」

　ローソンは24日、ゴディバ監修「Uchi Café×GODIVA」シリーズの「ショコラテリーヌ」（税込376円）「ショコラサンド」（税込376円）「ショコラクイニーアマン」（税込192円）「ショコラ…

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