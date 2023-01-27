今年の恵方は南南東。例年通り2月3日に向けて恵方巻商戦が盛り上がっている。最近は海鮮のみならず、肉を巻いたものやフルーツを巻いたもの長いものなら何でもありになってきている。価格帯も1千円以下から1万円…