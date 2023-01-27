日本ハム ウインナー市場再活性化目指す 「中華名菜」はノントレーに

日本ハムは、皮なしタイプで新たなウインナー市場構築を目指す「モーニングサーブ」の再販や、「シャウエッセン 北海道プレミアム」などの発売で、通常のあらびきタイプが7割を占めるウインナー市場で消費者の選択…