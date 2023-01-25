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清酒「獺祭」　最高を超える山田錦に賞金3千万円　「日本の強みで世界挑む」旭酒造・桜井社長

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（左から）桜井社長、桜井会長、受賞者2名、弘兼特別審査員長
（左から）桜井社長、桜井会長、受賞者2名、弘兼特別審査員長

清酒「獺祭」醸造元の旭酒造が主催する「最高を超える山田錦プロジェクト2022」の発表会が都内で開かれ、究極の山田錦を競った中からグランプリに農業組合法人水穂やまだ（熊本県阿蘇市）が選ばれた。第4回目。…

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