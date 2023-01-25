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沢庵 避けられない値上げ 品質維持と安定供給に向けて

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たくあん 避けられない値上げ 品質維持と安定供給に向けて

沢庵業界では今春の棚替えのタイミングで価格改定や容量ダウンを実施する有力メーカーがある。コストアップがメーカーの利益に直撃しており、製品価格の適正化によって品質の維持と今後の安定供給を図る。あらゆる物…

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