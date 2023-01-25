「平成の大不作」上回る危機 大阪海苔協同組合 村瀬理事長

有明海産の歴史的な不漁を受け、海苔業界は頭を抱えている。こうした中、13日に大阪市で開かれた大阪海苔協同組合・新年の集いで村瀬忠久理事長（大乾社長）は有明海の現状を報告。「平成の大不作よりもひどい状況…