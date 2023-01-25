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中部日本コーヒー商工組合 「リアルの活動にシフト」新年会で塩澤理事長

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塩澤彰規理事長（中部日本コーヒー商工組合）
塩澤彰規理事長（中部日本コーヒー商工組合）

中部日本コーヒー商工組合（塩澤彰規理事長＝富士コーヒー社長）は12日、ホテル名古屋ガーデンパレスで「新年賀詞交歓会」を開催した。当日は、組合員、関連団体、賛助会員などが多数参加。3年ぶりの開催を喜ぶと…

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