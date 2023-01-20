日本気象協会 biz tenki
加工食品その他加工食はごろもフーズ　ペットケア...

はごろもフーズ　ペットケア製品を値上げ

その他加工食freeonline
はごろもフーズ　ペットケア製品を値上げ

はごろもフーズは11日、ペットケア製品を値上げすることを発表した。「無一物」シリーズ21品は3月1日出荷分から、「無一物けずりぶし」シリーズ4品は4月3日出荷分から、製品価格を改定する。 主原料である…

新規会員登録（無料）はこちら

関連記事

インタビュー特集