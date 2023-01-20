プリマハム ハム・ソーなど値上げ 昨年から3度目

プリマハムは、ハム・ソーセージ、家庭用・業務用の加工食品のほぼ全品について、4月1日納品分から価格改定または規格変更を行う（一部商品は3月1日から先行実施）。 主力のソーセージ「香薫 あらびきポーク」…