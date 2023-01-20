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日本ハム ハム・ソー、4月から規格変更と価格改定

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「アンティエ」（日本ハム）
「アンティエ」（日本ハム）

日本ハムは4月1日から順次、ハム・ソーセージ、加工食品の家庭用・業務用商品390品の値上げおよび規格変更を行う。冷凍食品は35品を3月1日から同様の改定を行う。改定率は2～26％。主力の「シャウエッセ…

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