日本ハム ハム・ソー、4月から規格変更と価格改定

日本ハムは4月1日から順次、ハム・ソーセージ、加工食品の家庭用・業務用商品390品の値上げおよび規格変更を行う。冷凍食品は35品を3月1日から同様の改定を行う。改定率は2～26％。主力の「シャウエッセ…