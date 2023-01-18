サントリー ビール事業60周年 あくなき挑戦掲げ集中投資 「プレモル」全面刷新へ

前身の寿屋創立から今年で102年となるサントリーでは、ソーダなどで割って飲む「ビアボール」を昨年に投入し新需要を開拓。機能系ビール「パーフェクトサントリービール」（PSB）も昨秋の刷新で勢いづく。そし…