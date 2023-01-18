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サントリー ビール事業60周年 あくなき挑戦掲げ集中投資 「プレモル」全面刷新へ

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鳥井信宏社長㊧（サントリー）とビールカンパニー・西田英一郎社長
鳥井信宏社長㊧（サントリー）とビールカンパニー・西田英一郎社長

前身の寿屋創立から今年で102年となるサントリーでは、ソーダなどで割って飲む「ビアボール」を昨年に投入し新需要を開拓。機能系ビール「パーフェクトサントリービール」（PSB）も昨秋の刷新で勢いづく。そし…

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