日本気象協会 biz tenki
流通・飲食外食和菓子×醸造の町 日本庭園...

和菓子×醸造の町 日本庭園と甘味楽しむ 江口だんご摂田屋店

外食freeonline
「摂田屋だんごセット」（江口だんご）
「摂田屋だんごセット」（江口だんご）

新潟県長岡市の摂田屋地区は江戸時代から続く醸造の町として知られ、現在も日本酒・醤油・味噌・サフラン酒の6蔵が事業を営む。その一角に2022年夏、創業明治35年の江口だんご（本店・長岡市宮本東方町）が「…

新規会員登録（無料）はこちら

関連記事

インタビュー特集