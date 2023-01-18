和菓子×醸造の町 日本庭園と甘味楽しむ 江口だんご摂田屋店

新潟県長岡市の摂田屋地区は江戸時代から続く醸造の町として知られ、現在も日本酒・醤油・味噌・サフラン酒の6蔵が事業を営む。その一角に2022年夏、創業明治35年の江口だんご（本店・長岡市宮本東方町）が「…