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小売ＣＶＳファミリーマート定番サンド...

ファミリーマート定番サンドイッチの具材を20％増量　価格は据え置き　1月17日から2月13日まで

ＣＶＳfreeonline
左から「たまごサンド」（税込248円）「シャキシャキレタスサンド」（税込288円）「ハムチーズたまごサンド」（税込268円）
左から「たまごサンド」（税込248円）「シャキシャキレタスサンド」（税込288円）「ハムチーズたまごサンド」（税込268円）

　ファミリーマートは1月17日から2月13日まで「たまごサンド」（税込248円）「シャキシャキレタスサンド」（税込288円）「ハムチーズたまごサンド」（税込268円）の定番サンドイッチ3種類の具材を価…

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