豆乳を再値上げ 4月から約12～16％ キッコーマンソイフーズ

キッコーマンソイフーズは4月1日納品分から豆乳の価格を改定する。対象商品は豆乳（豆乳スープを含む）56品。希望小売価格を約12～16％引き上げる。原材料価格や原油価格などの上昇を、自社でのコスト削減努…