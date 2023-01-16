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日配大豆製品豆乳を再値上げ 4月から約...

豆乳を再値上げ 4月から約12～16％ キッコーマンソイフーズ

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キッコーマンソイフーズは4月1日納品分から豆乳の価格を改定する。対象商品は豆乳（豆乳スープを含む）56品。希望小売価格を約12～16％引き上げる。原材料価格や原油価格などの上昇を、自社でのコスト削減努…

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