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明治 アイスや菓子114品 3月から順次値上げ

乳製品・アイスクリームfreeonline
「明治 エッセル スーパーカップ 超バニラ」
「明治 エッセル スーパーカップ 超バニラ」

明治は、3月1日出荷分から市販用アイスクリーム18品、4月1日出荷分からチョコレート・グミなどの菓子類96品の計114品について価格改定を実施する。市販用アイスクリームは希望小売価格で4.2～9.1％…

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