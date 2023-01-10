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ニップン　2工場に太陽光発電導入　CO2排出年間460t削減へ

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竜ヶ崎冷食工場の太陽光パネル
竜ヶ崎冷食工場の太陽光パネル

ニップンは、竜ヶ崎冷食工場と伊勢崎工場に太陽光発電設備を導入。竜ヶ崎冷食工場は22年12月上旬に同設備の稼働を開始しており、伊勢崎工場は23年1月上旬を予定している。 今回の設備導入により、2工場合わ…

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