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セブン‐イレブン・ジャパン創業50周年　50年の時の流れと循環型社会の実現をイメージしインフィニティマーク想起されるロゴ制定

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50 周年ロゴ
50 周年ロゴ

　セブン‐イレブン・ジャパンは今年、前身のヨークセブン設立（1973年11月）から創業50周年を迎えることから、クリエイティブディレクターの佐藤可士和氏デザインの 50 周年ロゴを制定し今後の様々な情…

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