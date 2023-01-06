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素材をまるごとおいしく　「ZENB」定期便にステップ割　5回目以降8％オフ

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素材をまるごとおいしく　「ZENB」定期便にステップ割　5回目以降8％オフ

植物を可能な限りまるごと全部使用し、素材まるごとの栄養をおいしく食べることを目指すミツカングループの「ZENB（ゼンブ）」。同ブランドを展開するZENB JAPANは、通常購入よりも割引価格で提供する…

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