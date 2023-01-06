新春飲料特集

価格改定で問われるブランド力　強まる生活者の選択眼　メリハリ消費でマスプレミアム市場創造の兆し ・価格改定「問題は12月以降」の見方も ・ボトル缶にも脚光 ・高いコスト水準が続く見通し 〈飲料各社に聞…

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