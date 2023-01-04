日本気象協会 biz tenki
小売ＣＶＳローソン「ホットミルク」半...

ローソン「ホットミルク」半額施策　年末年始の2日間に約100トン販売「牛乳の消費拡大につながった」

ＣＶＳfreeonline
ローソンの「ホットミルク」
ローソンの「ホットミルク」

　ローソンは4日、22年12月31日の大晦日と23年1月1日の元日の2日間、国産牛乳の消費拡大の応援を目的に「ホットミルク」（税込130円）を半額の65円で販売したところ2日間の販売量が約100トンに…

新規会員登録（無料）はこちら

関連記事

インタビュー特集