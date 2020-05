「Coke ON Pay」機能拡充で「au PAY」対応 「2回に1回当たるくじ」キャンペーンも 日本コカ・コーラ

日本コカ・コーラは14日、コカ・コーラ公式アプリ「Coke ON」のキャッシュレス決済機能「Coke ON Pay」で新たにKDDIが提供するスマホ決済サービス「au PAY」への対応を開始した。

これに伴い5月18日から6月14日まで、全国の「Coke ON Pay」対応自販機30万台で「Coke ON Payで買うとおトクな4週間」キャンペーンを実施している。

同キャンペーンでは「Coke ON Pay」にau PAYもしくはPayPayを新規登録した人を対象に、対応自販機で100円以上のコカ・コーラ社製品を購入すると毎週100円相当のPontaポイントかPayPayボーナスが付与される。

同時に「Coke ON Pay」利用者を対象に「Coke ON Pay」で期間中にコカ・コーラ社製品を購入すると「2回に1回当たるくじ」キャンペーンも開催する。これは「Coke ON Pay」の全決済手段であるPayPay、LINE Pay、楽天ペイ、au PAY、カード決済が対象で、コカ・コーラ社製品を買うたびにくじが引け、Coke ONスタンプやCoke ONドリンクチケットが当たる内容となっている。