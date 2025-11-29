13.7 C
Tokyo
14.4 C
Osaka
2025 / 11 / 29 土曜日
ログイン
English
キーワードを入力

公開順記事 |特集記事一覧 |トップニュース |インタビュー |ひと言 | 卸・食品卸 | 飲料 | ビール類・RTD | 日本酒・焼酎 | ワイン・リキュール | 乳製品 | 調味料 | 菓子 | 乾麺 | 乾物 | コーヒー | お茶 | 大豆加工品 | 健康食品 | 冷凍食品 | チルド | 漬物 | 人事 | 加工食品 | アイスクリーム | はちみつ | | 砂糖 | 製粉 | 油脂 | 食肉 | 野菜 | 水産 | 米・穀物 | 穀類・雑穀 | レトルト食品 | 缶詰・瓶詰 | 即席食品 | 即席麺 | 外食 | 企業活動 | イベント | 介護食 | 機械・資材 | 物流 | 市況 | 防災 | 産学官連携 | 素材・新素材 | 惣菜・中食 | ふりかけ | コンビニ・ドラッグ・ディスカウント | 百貨店・量販店・食品スーパー | 植物性食品・代替肉製品 | 米粉・アレルギー対応 | ナッツ・ドライフルーツ | SDGs | 食育・児童乳幼児 | EC / DX | コラボ商品 | 人手不足 | 逆光線 | 注目商品 | 耳より情報 | ギャラリー | 料理人の娘

飲料嗜好飲料森永製菓、濃縮ココアを進化させた「割るだけココア」発売　 より溶けやすい品質に改良しパッケージも刷新
2025台湾食品調達商談会 in Osaka by 台湾貿易センター

森永製菓、濃縮ココアを進化させた「割るだけココア」発売　 より溶けやすい品質に改良しパッケージも刷新

嗜好飲料
「割るだけココア」
「割るだけココア」

　森永製菓は上期（3月期）好調に推移したココアの勢いを加速させるべく、今期に打ち出した施策を継続していくとともに、ココア市場のさらなる拡大を目指し、次世代ユーザーや新規ユーザーの獲得に向けて 「割るだけココア」を8月19日から発売している。

　同商品は、溶けやすい液体タイプの濃縮ココア。昨年8月に発売開始した前身商品「ココアオレベース」に磨きをかけたものとなる。

　取材に応じた営業本部営業部食品営業グループ課長の茨野（ばらの）登氏は「より品質特徴が伝わりやすいパッケージに刷新したとともに、中身に関しても、品質満足度を高めるために、味わいも大切にしながら、溶けやすく進化させた」と胸を張る。

　ターゲットは、簡便志向の高い若年層や粉末ココア非購入層、作るのが面倒でココアを飲むのをやめてしまった離反層を想定する。

　営業活動は、主にスーパー・量販店のココア棚で「ミルクココア」とともに並べていく活動を展開。牛乳売場などへの露出も提案していく。新販路としては一部コンビニにも導入された。

営業本部営業部食品営業グループ課長の茨野（ばらの）登氏
営業本部営業部食品営業グループ課長の茨野（ばらの）登氏

　主要商品については、9月1日から全体で約2～21％の上昇幅で価格改定を実施したことから、消費減退を回避すべく、今期の施策に磨きをかけて需要を喚起する。

　今期の施策は主に以下の3つ。

　――「ミルクココア」の飲用シーン拡大。
　――二季化（春と秋が短くなり夏と冬が長くなる気候変化）への対応。
　――ココアの健康価値向上。

　今回の「割るだけココア」は二季化にも対応した商品と位置付けられる。

　「ミルクココア」の飲用シーン拡大施策としては、国民的アニメ「ちびまる子ちゃん」とコラボレーションした特別アニメーションのWEB-CMを10月20日から公開している。

国民的アニメ「ちびまる子ちゃん」とコラボレーションした特別アニメーションのWEB-CM
国民的アニメ「ちびまる子ちゃん」とコラボレーションした特別アニメーションのWEB-CM

　「『ミルクココア』の主要購買層は30代から40代のファミリー層。30・40代の親世代にも馴染みのあるキャラクターとタイアップすることで親子時間が生まれるようにしていきたい。SNSのキャンペーンやマストバイキャンペーン、キャラクターグッズのベタ付けなど多彩な施策を用意している」と力を込める。

　ココアの健康価値向上施策としては、主に健康意識の高い女性に向けて、春先に好評を博した「純ココア」と「カカオの力」のWEBCMを継続して投下していく。

　「純ココア」では木寺響さんを起用して、朝の新習慣としてヨーグルトと合わせた食べ方提案など、朝にぴったりなお手軽レシピ提案を通して、カカオ由来のポリフェノールと天然の食物繊維をおいしく、手軽に摂取できることを引き続き訴求していく。

　一方、「カカオの力」では、人気インフルエンサーのあいりさんを起用したWEB動画広告で「カカオの力」の品質特徴を分かりやすく伝えていく。

　市場見通しについては「市場規模は現在130億円と推定される。2000年代前半のピーク時に200億円あった市場は約20年かけてゆるやかに減少し、昨年から上昇基調にある。ピーク時を考えると、まだまだ伸び代がある」との見方を示す。

関連記事

インタビュー特集

日清オイリオ久野社長 価格改定の早期完遂目指す 家庭用、中長期視点で強化

油脂
日清オイリオグループの久野貴久社長は、喫緊の課題として価格改定の早期完遂と、ホームユース（家庭用油）の販売強化に取り組む方針を示した。

J-オイルミルズ春山社長 次元の異なるコスト環境 油脂、価格引き上げ急ぐ

油脂
J-オイルミルズの春山裕一郎社長執行役員CEOは、油脂のコスト環境が悪化する中で、「価格改定の浸透を急ぐ」方針をあらためて強調した。

新潟・葵酒造、2年目は自社栽培米で仕込む 「Domaine Aoi」始動 「日本酒になじみがない方にも」青木代表

酒類
「飲むことで幸せを感じられるような日本酒を提供していきたい」と話すのは葵酒造（新潟県長岡市）の青木里沙代表取締役。昨年冬、JR長岡駅からほど近い場所に位置する創業160年超の旧高橋酒造から事業を引き継ぎいだ。

カゴメ次期社長 奥谷晴信氏 国内、新たな成長軸を模索 国際、M＆Aも視野に成長を

企業活動
カゴメの次期社長（2026年1月1日付）に内定した奥谷晴信現取締役常務執行役員（一部既報）。アジア事業カンパニーやグローバルコンシューマー事業部、国際事業本部などキャリアの多くを国際事業に携わってきたが、21年以降は国内事業でも手腕を発揮。

ウーケ 花畑佳史社長 パックごはん、第4工場が来春本格稼働 国内外に新規拡大増やす

即席麺・即席食品
利便性と品質向上により、年々市場を拡大するパックごはん。最近はコメ価格高騰の影響や防災食への利用増加が相まって、需要はさらに伸びている。

© Copyright - Shokuhin Shinbun-sha

サイト運営者情報 特定商取引法 利用規約 プライバシーポリシー 推奨環境 お問い合わせ

〈持続可能性追求するアイルランドの食料生産〉シーフード編①大西洋の自然が育む恵み 海洋資源の保護に重点

〈持続可能性追求するアイルランドの食料生産〉シーフード編①大西洋の自然が育む恵み 海洋資源の保護に重点