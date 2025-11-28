15.7 C
飲料嗜好飲料味の素AGF「ちょっと贅沢な珈琲店」スティック2本セットを東京駅で無料配布　大沢たかおさんと自販機でオフィスワーカーに訴求
2025台湾食品調達商談会 in Osaka by 台湾貿易センター

味の素AGF「ちょっと贅沢な珈琲店」スティック2本セットを東京駅で無料配布　大沢たかおさんと自販機でオフィスワーカーに訴求

嗜好飲料
　味の素AGFは11月25日から28日までの4日間、東京駅の八重洲口改札外イベントスペース（JR東海 東京駅イベントスペース）でスティックブラック「ちょっと贅沢な珈琲店」スティック2本セットを無料配布している。

　会場で、大沢たかおさんが出演する「ちょっと贅沢な珈琲店」スティックのTVCMの世界観を演出し、道行くオフィスワーカーに「ちょっと贅沢な珈琲店」スティックを知ってもらうのが狙い。

　新規ユーザーの獲得に重きを置き、偶発的な同商品との出会いも打ち出すため、あえてSNSなどでのイベントの事前告知は行わず、オフィスワーカーの通行量の多いロケーションを会場に選定した。

　無料配布しているのは、「ちょっと贅沢な珈琲店」スティック2本入りのメッセージ付き紙カップを2個重ねたセット。オフィスなどでシェアしやすいように、2本と紙カップ2個のセットにした。
　期間中、約3000セット（スティック約6000本）を用意し、働く人々の日々のちいさながんばりに寄り添う21種のメッセージ入りカップが並ぶ特別仕様の自動販売機から提供している。

　その狙いについて、26日、取材に応じた宇田和紗ファンマーケティング推進部ブランドコミュニケーショングループ兼ニューマネジメントスタイル推進班主任は「（自販機で）自らメッセージを選んでいただき、自分で自分にがんばりを与えていただきたい。もう1つはオフィスで飲む飲料に缶コーヒーやペットボトルコーヒーとの横並びでスティックブラックを選択肢に入れていただきたい」と語る。

　メッセ―ジの一例は〈満員電車に毎日揺られて出社するがんばり屋なあなたへ〉〈資料に誤字がないか最後まで確認するがんばり屋なあなたへ〉。様々なメッセージの中から自分の気持ちや状況に合ったメッセージを選んでセットを持ち帰れるようになっている。

　同TVCMは、「『ちょっと贅沢な珈琲店』スティックを飲むとまた次の仕事も前向きに頑張ろうと思うというお客様へのインタビューの中で出てきたリアルな声」を反映。
忙しい日常の中で見過ごされがちな自分の日々のちいさながんばりに同商品が寄り添い、ひと息ついて自ら前向きな気持ちに切り替えるきっかけを届ける内容に仕立てられている。

　10月2日に放映開始したところ「狙い通り20代・30代の間口（飲用層）がしっかり広がり、ご愛顧いただいている40代・50代女性の奥行（一人あたりの飲用杯数）もしっかり伸びている」との手応えを得る。

 

〈持続可能性追求するアイルランドの食料生産〉シーフード編①大西洋の自然が育む恵み 海洋資源の保護に重点