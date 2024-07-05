パリ五輪選手に「勝ち飯」 機内食とラウンジで提供 味の素とJAL

味の素と日本航空は、パリ2024オリンピック日本代表選手団「TEAM JAPAN」を応援するため、機内およびラウンジで期間限定の特別メニューとして「Powered by 勝ち飯TEAM JAPAN パリ2024応援メニュー」を提供する。
味の素はJOCのオフィシャルパートナーとして選手の栄養をサポートし、JALはTEAM JAPANオフィシャルサポーターとして選手の安心・安全な輸送を担っている。
両社が提供するメニューは「勝ち飯」をアレンジしており、機内食メニューは「Powered by 勝ち飯TEAM JAPAN パリ2024応援メニュー」「やわらか豚の生姜焼きにツナのだし炊きご飯を添えて」の2種類。対象路線は羽田・成田発パリ／ロンドン／フランクフルト／ヘルシンキ／シカゴ／ダラス／ボストン／ニューヨーク／サンフランシスコ／ロサンゼルス／シアトル／サンディエゴ／シドニー着、提供クラスはファーストクラスおよびビジネスクラスのアラカルトメニューとして提供。提供期間は7月1日から9月10日まで。
ラウンジメニューは「Powered by 勝ち飯TEAM JAPAN パリ2024応援メニュー」「勝ち飯うま味スープパリスペシャル」の2種類。対象は羽田・成田空港国際線JALファーストクラスラウンジ、提供期間は7月19日から9月8日まで。