カスミ 新社長に塚田専務

社長に就任する塚田英明専務（カスミ）
社長に就任する塚田英明専務（カスミ）

カスミは2月6日、塚田英明専務が3月1日付で社長に昇格する人事を発表した。社長交代は2020年3月以来4年ぶり。山本慎一郎現社長（U.S.M.H副社長）は取締役に、藤田元宏取締役（U.S.M.H社長）は取締役会長にそれぞれ異動となる。

塚田英明氏

1964年生まれ。86年4月カスミ入社。2016年執行役員、17年取締役、20年常務取締役上席執行役員、22年5月専務取締役（現任）、23年3月事業戦略担当兼営業統括本部マネジャー（現任）、同5月イオントップバリュ取締役（現任）。

- 食品新聞 WEB版（食品新聞社）