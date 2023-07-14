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ケンタッキー「カーネルクリスピー3ピース」半額　810円→400円　12日から期間限定発売

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「カーネルクリスピー」イメージ
「カーネルクリスピー」イメージ

　日本ケンタッキー・フライド・チキンは、積上げ価格810円の「カーネルクリスピー3ピース」を半額の税込400円で12日から25日まで期間限定発売している。 　恒例の「カーネルクリスピー3ピース半額」キ…

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