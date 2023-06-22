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吉野家「福箱セット」期間限定発売　「冷凍牛丼の具」など人気商品を詰め合わせ

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「梅セット」
「梅セット」

　吉野家は「冷凍牛丼の具」をはじめとした人気商品を詰め合わせた「福箱セット」を吉野家公式通販ショップで7月3日まで期間限定発売している。 　「冷凍牛丼の具」が販売開始から30周年を迎えたことを記念した…

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